Der er ingen gymnastiksal på Bagsværd Friskole. Men pyt med det. For Hareskoven ligger jo lige ved siden af.

Så i onsdags var 6. klasse ude for at løbetræne i noget, der vel kan kaldes verdens største gymnastiksal.

Læreren Bertil Samuelsen havde fundet et lille trekantet område, og så skulle eleverne løbe rundt og rundt om det.

Bertil Samuelsen har været blandt landets absolut bedste roere, så han ved ret meget om træningsmetoder og om at dosere sin indsats, så man ikke brænder al sin energi af på en gang, og det var tydeligt, at eleverne tog de vise ord til sig. Selv dem der valgte at løbe i gummistøvler kom rundt det krævede antal gange, og pulsen kom op, så konditionen blev forbedret.

Når vejret er knap så godt som i onsdags, så går turen over til AB-hallen.