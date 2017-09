Veteranen viste vejen

VM-sølvvindferen Rene Holten Poulsen var i særklasse ved weekendens DM i kano og kajak på Bagsværd Sø.

For tredje år i træk vandt han DM-guld i de otte løb, han stillede til start i, og for 11. år i træk kom han først over målstregen på den olympiske kongedistance, 1.000 meter enerkajak.

I kano fik Carsten Scales fra Nybro-Furå Kano og Kajakklub vist, at han også – stadig – er noget for sig selv i den svære disciplin.

Carsten Scales, der har været med til at få vendt udviklingen i en sport, der var ved at dø ud, vandt hele fem titler hos seniorerne.

For 17 år siden vandt han VM på maratondistancen.

Emma Aastrand Jørgensen, der tog sølv i 200 meter enerkajak og bronze i 500 meter enerkajak ved VM, nappede DM-guldet på de samme distancer og blev desuden dansk mester i 500 meter toerkajak sammen med klubkammeraten Pernille Knudsen fra Maribo Kajakklub og i toerkano over 200 meter sammen med sin storesøster Sofie Aastrand Jørgensen.

5.000 meter finalen i enerkajak blev i øvrigt vundet af veteranen Henriette Engel Hansen fra 361 Kano og Kajakklub.

I juniorklassen for U18 indtog Emma Bock fra Hellerup Kajakklub og Rasmus Knudsen fra Lyngby Kanoklub – med en fortid i Gladsaxe Kano og Kajakklub – hovedrollerne. Emma Bock blev syvdobbelt mester, mens junioreuropamesteren i 1.000 meter enerkajak, Rasmus Knudsen, kunne forlade Bagsværd med seks guldmedaljer.

Liv Obel fra 361 Kano og Kajakklub tog guldet i enerkano over 200 meter og Sofie Aastrand Jørgensen fra Nybro-Furå Kano og Kajakklub titlen over 500 meter enerkano hos damesenior.



Ida Hugod fra 361 Kano og Kajakklub kom i finalen.

Foto: Kaj Bonne.

Se flere foto på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk