Veteraner blev hyldet

Den ældste deltager havde været med de danske styrker i Tyskland i 1948.

Der var folk med den typiske blå baret, der signalerer, at de har deltaget i FN-styrkerne.

Og der var folk, der har været med i Bosnien, Irak og Afghanistan.

Fælles for dem alle var, at de blev hyldet ved Flagdagen i tirsdags på rådhuset.

På byrådets vegne bød borgmester Trine Græse velkommen uden for rådhuset, hvor Dannebrog blev hejst til vejrs, og pigekoret fra Billed-og Musikskolen sang for på ”Altid frejdig, når du går”.

– I dag hylder vi alle jer dygtige og modige Gladsaxeborgere, som gennem årene har gjort en fremragende indsats rundt om i verden som udsendte for Danmark, sagde Trine blandt andet i sin tale inde i rådhusaulaen.

– Jeg ved, at ca. 300 Gladsaxeborgere har været udsendt til militære- eller fredsbevarende indsatser. Men på Flagdagen fejrer vi også alle jer, der har været udsendt for Danmark til humanitært arbejde og i andre sammenhænge.

Det er anden gang vi fejrer Flagdagen her i Gladsaxe sammen med jer og jeres familier. Og det vil vi gerne gøre til en fast tradition fremover.

Svære opgaver

Som repræsentanter for Danmark har I været med til at løse svære opgaver under vanskelige og farlige betingelser i nogle af Verdens mange konfliktområder som for eksempel Bosnien, Irak og Afghanistan.

Derfor fortjener I den dybeste respekt og anerkendelse. Og I skal vide, at vi er utrolig stolte af jer.

Langt hovedparten af de udsendte kommer heldigvis hjem afklarede og rige på erfaringer. Men der er også en lille gruppe, som kommer hjem med ar på sjæl og krop, og derfor har brug for hjælp og støtte.

Dem vil vi gerne gøre en ekstra indsats for her i Gladsaxe. Derfor besluttede Byrådet i 2015 at etablere Danmarks første tværkommunale veteranråd i samarbejde med Herlev og Ballerup kommuner. Så vi er lidt stolte af på den måde at være pionerer på området.

Målet med dette arrangement er jo at udtrykke vores store anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, I har påtaget jer for at vi andre kan leve i et land med fred, frihed og demokrati, sagde Trine Græse