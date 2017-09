Vi arbejder for flere busser til Mørkhøj

Jytte Holst skrev i sidste uge om buslinje 5C. Det er rigtigt, at linje 5C kører fra garageanlægget på Columbusvej. Anlægget ejes og drives af Movia, og det bruges både af lokale buslinjer, og af buslinjer, der kører uden for kommunen. Der er fornuft i at have et stort garageanlæg til drift og vedligeholdelse af busserne. Det giver stordriftsfordele og derved samlet set en bedre økonomi for kommunerne.

Om planlægningen af den nye buslinje 5C skriver Jytte Holst, at andre kommuner har afvist at lade bussen køre i Gladsaxe. Det er nok at sætte tingene på spidsen. Der er tale om, at man har overvejet forskellige, mulige linjeføringer for bussen, og at der er truffet en beslutning om, at den mest optimale løsning for økonomi og passagerer var, at forlænge bussen til Herlev Hospital. Beslutningen skal ses sammen med den samlede betjening af Frederikssundsvej, herunder linje 350S. Da beslutningen blev truffet, kørte linje 200S til Lyngby Station. Det betyder jo ikke, at vi ikke arbejder for gode, kollektive trafikforbindelser til Mørkhøj. I forbindelse med åbningen af Metrocityringen i sommeren 2019 får linje 250S en ny linjeføring, så den i myldretiden kører fra Bagsværd over Gladsaxe Trafikplads og derefter mod byen ad Hillerødmotorvejen ved Mørkhøjvej. Da Movia ville forkorte linje 200S til Gladsaxe Trafikplads for nylig, gik Gladsaxe Kommune ekstraordinært ind og betalte for, at linje 200S fortsat kører til Buddinge Station, så Mørkhøj fortsat har en forbindelse til S-toget.

Ole Skrald Rasmussen

Formand for

Trafik- og Teknikudvalget