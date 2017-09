Vi løfter vores ansvar

Hans Toft, Gentoftes borgmester, vil betale sig fra sin kommunes ansvar for boligplacering af visiterede flygtninge. Det er sikkert en god løsning for hans kommune, men at vi evt. skulle stille boliger eller arealer til rådighed for Gentoftes flygtninge er lidt for smart og tangere til ønsketænkning.

Det vil vi ikke. Gentofte, ligesom Gladsaxe, fik flygtningekvoten oplyst mindst 1 år siden. Hvis de havde udvist rettidig omhu, ville de ikke behøve at gå ”tigger gang” i dag.

I Gladsaxe har vi politisk besluttet at flygtningefamilier, som bliver tildelt vores kommune, skal have en permanent bolig så snart de kommer. Enlige mænd og kvinder indkvarteres i midlertidige boliger rundt omkring. Det har ikke været nemt at finde de boliger, og vi har i længere tid måttet arbejde med forskellige modeller.

Vores borgmester har 27. august udtalt til TV2 News, at Gladsaxe løfter sit ansvar og Gentofte må gøre det samme. På det punkt er vi enige med Trine Græse. Den udmelding vil Venstre støtte op om.

Vi løfter vores del af opgaven og ønsker ikke at påtage os yderligere ansvar. Selvom Gentoftes løsning vil betyde, at de betaler for ”udgiften” i de første 3 år, så vil bopælskommunen blive pålagt at afholde alle former for udgifter til familierne efter de første 3 år.

Tidligere har Serdal Benli og Lars Abel foreslået, at Gladsaxe frivilligt skulle modtage flere flygtninge end det antal som vi var fordelt. Venstre stemte i mod deres forslag. Vi vil ikke medvirke til, at man lader sig overtale af vores rige nabo eller andre partier i byrådet.

Lone Yalcinkaya,

medlem af Gladsaxe Byråd (V) og Beskæftigelses-

og Integrationsudvalg.