Vind billetter til Disney On Ice

Et fortryllende show, hvor man kan opleve både ikoniske figurer fra Toy Story og Den Lille Havfrue, men også nyere favoritfigurer fra Biler og Frost kan ses til familieshowet i København og Herning.

Avisen udlodder i samarbejde med Disney On Ice/ CSB Island Entertainment 1×2 billetter til showet i Forum i København

Ingen begivenheder kan samle familien som Disney On Ice, og i vinterferien 2018 får bedsteforældre og børnefamilier muligheden for at give børnene en unik oplevelse, når Disney On Ice kommer til Danmark med showet ”Fortryllende Verdener.” Disney On Ice kommer til København, Forum, d. 14. – 15. februar 2018.

I det nye show tager Disney On Ice publikum med ind i fortryllende verdener, og showet indeholder blandt andet de bedste øjeblikke fra storsucceserne Disney’s Den Lille Havfrue, Disney·Pixars Toy Story 3 og Disney’s Frost. Børn i alle aldre kan også se frem til at opleve figurer fra den nyeste Disney·Pixars Biler 3, som har premiere i Danmark den 31. august 2017.Det bliver en helt ny oplevelse at se Lynet McQueen, Kranbilen Bumle og den øvrige besætning på isen, som for første gang nogensinde har bevægelige øjne, blinkende øjenlåg og talende munde. Men ikke et Disney Show uden ikonerne Mickey Mouse, Minnie Mouse, Anders And og Fedtmule. Showet afsluttes med figurerne fra Frost.

For at deltage i konkurrencen skal du svare på følgende:

Hvilke figurere kan du opleve i Disney On Ice?

a. Figurerne fra Frost

b. Bubbi – Bjørnene

c. Tintin og Kaptajn Haddock

Du skal sende svaret med mærket ”Disney On Ice” til kon@gladsaxebladet.dk eller Gladsaxe Bladet, Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg. Husk telefonnummer, da vinderen bliver ringet op. Svaret skal være avisen i hænde senest fredag den 8. september kl. 9.00.