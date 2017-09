Vind billetter til ”Vildheks”

Østre Gasværk Teater har for alvor fat i det unge publikum. De gjorde det med Skammererns Datter og nu gør de det også med ”Vildheks”, som netop har haft premiere på det populære teater. ”Vildheks” taler langt ind i de unges hjerter, så store børn og unge sluger seks bøger i rap med en glubsk appetit. Østre Gasværk Teater giver Lene Kaaberbøls prisvindende Vildheks krop i en ny teatervirkelighed med gys og fantasy.

Avisen udlodder 1×2 billetter til forestillingen som kører til den 22. oktober.

Historien handler om pigen Clara, der kæmper imod det onde. Med sig som allierede har hun blandt andre sin bedste ven Oscar, vildvennen Kat og moster Isa.

