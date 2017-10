10 mand skaffede point

AB Gladsaxe havde mange odds imod sig i 2. halvleg i lørdagens hjemmekamp mod B93.

Gæsterne førte 1-0, og AB Gladsaxe fik Rasmus Nielsen vist ud lige før pausefløjtet, da han begik straffespark mod en modspiller i oplagt scoringsposition.

Men efter pausen tog AB Gladsaxe fat.

Ikke alene fik Stefan Nygaard med sin femte scoring i denne sæson bragt balance i regnskabet til slutresultatet 1-1, men hjemmeholdet styrede kampen, mens B93 ikke kunne finde ud af ret meget.

B93 var kommet foran, da Sebastian Csjakowski nettede fra klos hold på et indlæg.

I tillægstiden i 1. halvleg kom udvisningen og det dertil hørende straffespark.

Mark Jensen havde luret, hvor Csjakowski ville sparke, så han nappede flot forsøget.

Med 10 mand sled og slæbte AB Gladsaxe, og det blev til en del gode forsøg.

Da det hele skulle gøres op var AB Gladsaxe skuffede over ikke at have fået mere ud af det. Og det gjorde sig gældende hos B93, der undrede sig over, at man kunne gå så meget i baglås.

AB Gladsaxe skal fredag aften på besøg hos topholdet fra Hvidovre, der har den tidligere AB Gladsaxetræner Per Frandsen som styrmand og Kasper Kristensen på midtbanen.