148 kollegieværelser på politistationen

Det er godt at kommunen har købt den store dejlige Politistation, så det kan lade sig gøre, at styre fremtidig anvendelse. Prisen på de 90 mill. kr. er ikke mere end godt og vel prisen for Danmarks dyreste enfamiliesbolig, og så er her både S-tog, Vejtog og busser indenfor meget kort gåafstand.

Tilmed er grunden meget stor og beplantet med flere forskellige dejlige træer. Borgmesteren omtaler købet, og nævner nogle af de mange muligheder, der er for brug af dette meget centrale og grønne bygningsanlæg. Det giver mulighed for en god lang offentlig debat blandt borgere og byrådsmedlemmer, så en beslutning så stor og vigtig som denne, bliver belyst fra mange sider.

Jeg foreslår, som jeg skrev i mit første læserbrev, at man bruger bygningsanlægget til et kollegie. De 2 kollegier i Gladsaxe, ligger begge i den nordlige ende af kommunen.

Unge i Danmark tager længere uddannelser, så behovet for kollegier er stigende. Her mødes unge, og i fællesskab formes fundamentet for unges fremtid.

For at åbne op for andre brugere af dette centrale sted, kunne man forestille sig, at en af etplansbygningerne indrettedes til privatejet fitnessklub for alle i hele kommunen.

Den anden etplansbygning kunne være adm. for kollegiet med kontor, depoter m.v., samt en større fest/samlingssal, som også kunne bruges af andre.

Hovedbygningen er meget modulært opbygget, og kan derfor indrettes til 148 kollegieværelser samt 12 tosidigt belyste køkkener.

Rene Bube