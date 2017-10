15-årig dansk mester i Formel 5

15-årige Aske Nygaard Bramming fra Mørkhøj er ny dansk mester i Formel 5-serien.

Han gjorde rent bord i finaleweekenden med tre sejre og ny banerekord på Jyllandsringen. Der var 75 point at køre om, og han tog dem alle sammen, så han kunne lade sig hylde som Danmarks bedste Formel 5 racerkører 2017 med et forspring på 32 point ned til Casper T. Hansen og 73 point ned til Jonas Lindhard Nielsen.

Og hvilken sæson han har haft ham Aske fra Mørkhøj. En enestående række af podieplaceringer er det blevet til. 19 gange har han været på podiet i 21 løb. Kun to gange på en hel sæson har han måtte se konkurrenterne gå på podiet uden selv at følge efter – og det var i to løb, hvor bilen havde teknisk defekt. Aske har udviklet sig kolossalt som racerkører og tilmed i sin første sæson i banesport.

Køreteknisk er han blevet bedre og bedre igennem sæsonen. De første tredjepladser blev hurtigt byttet ud med andenpladser og i den sidste halvdel af sæsonen har han nærmest ejet det øverste trin på podiet. 8 førstepladser har han taget efter sommerpausen. Og han har sat banerekorder på både Ring Djursland og FDM Jyllandsringen.

Vild sæson

”Det har godt nok været en vild sæson”, siger Aske.

”Da jeg første gang testede i Formel 5 på en bidende kold dag tilbage i januar var mit mål en podieplads inden sommerferien. Jeg vidste, jeg skulle møde et felt af kørere, som havde kørt Formelbil i flere sæsoner. Og så fandt jeg mig fra starten så godt til rette i bilen, at podiepladserne allerede kom fra første løbsweekend.”

Et naturligt spørgsmål til Aske er selvfølgelig, hvor han er i 2018-sæsonen.

”Jeg har sat min Formel 5 racer til salg. Jeg har elsket at køre Formel 5, men jeg skal udvikle mig videre som racerkører.

Nu er jeg i forhandling med mine eksisterende sponsorer og nye sponsorer om det økonomiske grundlag for 2018.”