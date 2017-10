17-årig kørt ned af bilist

Fredag den 27. oktober kl. 14.08 blev en politipatrulje

sendt til krydset mellem Carl Blochs Allé og Niels Finsens Allé i Søborg, fordi der var sket en færdselsulykke, hvor en cyklist var blevet påkørt af en bil.

Da politiet ankom, blev føreren af bilen, en 23-årig mand fra Græsted, sigtet for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt, da han var drejet ud på Carls Blochs Allé uden at sætte farten ned, hvilket han erkendte.

Cyklisten som blev påkørt, en 17-årig dreng fra Søborg, blev kørt til Herlev Hospital, hvor han fik konstateret en mindre hjernerystelse.