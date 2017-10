22 nye træer i Slotspark

De er pæne, de gamle træer. Men nu kan de ikke holde mere og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, så de må lade livet. Foto: Privat.

Tre gamle, syge træer må lade livet

Aldershvile Slotspark skal også have store gamle træer om 100 år. Derfor skal der plantes 22 nye træer i slotsparken inden jul.

Aldershvile Slotspark er karakteriseret ved sin landskabelige havestil med store gamle solitære træer og trægrupper. Sådan skal det også være for de næste generationer. Derfor skal der plantes 22 nye træer i slotsparken. Der plantes arter såsom eg, bøg og lind. Træarter der allerede findes i parken i dag.

Tre store træer skal fældes

Desværre er nogle af de eksisterende store gamle træer angrebet af råd og svampe, blandt andet kulsvamp. Til trods for tilbageskæringer af flere omgange, står de ikke til at redde. Derfor må Gladsaxe Kommune i år fælde tre store gamle træer, da deres tilstand vurderes til at være til fare for parkens gæster.

Der er blevet holdt godt øje med træerne i flere år og i sommer havde Gladsaxe Kommune en flagermusekspert ude for at sikre, at de ikke huser nogle flagermuskolonier. Flagermusene bor ikke i de sygdomsramte træer, men har kolonier i træer langs Bagsværd Sø og i den skovdækkede del af slotsparken.

Fældningerne vil derfor ikke mindske sandsynligheden for, at de besøgende stadig kan opleve, når flagermus jager i luften over den gamle ruin.

I øvrigt kan man fortsat nå at se lyngen blomstre i slotsparken. Som et af de eneste steder i Storkøbenhavn findes der nemlig stadig en lille vild bestand af hedens karakterplante.

Læs mere på gladsaxe.dk/slotspark