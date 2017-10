80-årig kørte uden kørekort

Lørdag 14. oktober kl. 13.23 anmeldte en borger, at hun kørte bag en bil på Buddinge Hovedgade, hvor føreren kørte meget usikkert og uforsvarligt, og at vedkommende både var kørt ind over en cykelsti og havde påkørt et rækværk og et bed. Føreren viste sig at være en 80-årig mand, som ikke havde kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret.

Forsøg på butikstyveri på Søborg Hovedgade

Lørdag 14. oktober kl. 17.39 blev en 53-årig mand tilbageholdt efter forsøg på butikstyveri i et supermarked på Søborg Hovedgade. Manden havde forsøgt at gemme 17 poser mandler samt flere poser med blandede nødder i to medbragte poser.