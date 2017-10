94-årig skal gå til senioridræt

Min mor er 94 år,

Af Læserbrev

dårligt gående og bruger rollator. For 1 år siden blev hun visiteret til 1 års træning for at fastholde færdigheder (2 gange/uge à 60 minutter med 6-12 deltagere og 2 trænere).

Nu er det år gået, og politikerne har besluttet, at sådan et træningsforløb ikke forlænges. Min mor er i stedet blevet henvist til at melde sig gennem senioridræt – et hold à 40 minutters varighed med 1 træner og mellem 20 og 40 deltagere.

Jeg forstår ikke denne politiske prioritering, som strider mod faglig viden – og som ligger langt fra de valgbrochurer, min mor pt. modtager i sin postkasse. ”Vi prioriterer velfærd” og ”tryghed for ældre” er nogle få citater fra brochurerne.

Min mor har ikke meget mod på at skulle starte i et nyt regi. Det giver utryghed. Alle de medarbejdere, jeg har talt med, er også forundrede over beslutningen, da de, ud fra deres faglige viden og kendskabet til min mor, ikke er enige.

De eneste, der ikke er enige med mig, er chefen for træning, pleje og sundhed samt de 7 politikere fra seniorudvalget – og det er jo dem, der træffer beslutningerne.

Det er således en stor skuffelse, at min mor er blevet frataget sin vanlige træning, og jeg er dybt forundret over, at man vurderer, at de 120 minutters ugentlig træning, min mor blev visiteret til som 93-årig, nu som 94-årig kan klares på 40 minutter. Det kunne være interessant at høre de argumenter, der begrunder en så himmelråbende beslutning!

Gitte Christiansen

3520 Farum