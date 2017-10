AB er tæt på bunden

En drøm om en plads i 2. divisions oprykningsspil synes meget langt væk for AB. I lørdags blev det endnu et nederlag i 2. division pulje 1. Denne gang var det til bundholdet Hillerød, der hjemme vandt 2-1. Det var 6. gang i træk, at AB gik fra banen uden sejr – og det er kun blevet til to point ud af de sidste 18, man har spillet om.

Efter en jævnbyrdig 1. halvleg med forholdsvis få chancer kom Hillerød på 1-0 små fem minutter efter pausen, da Mikkel Andersen headede hjemmeholdet foran.

Matti Olsen var tæt på at udligne, men hans lob over målmanden ramte stolpen. Frem mod slutningen satsede AB voldsomt, og så blev der plads i den modsatte ende, hvor Tobias Andersen i sidste minut bragte Hillerød på 2-0. I overtiden nåede Stefan Nygaard at reducere, og AB var endda tæt på at få det ene point under et klumpspil, men hjemmeholdet slap med skrækken.

Fredag aften kl. 19 er der lokalopgør på Gladsaxe Stadion, når akademikerne tager imod hvepsene fra Brønshøj.

AB har stadig en mikroskopisk chance for at nå med i slutspillet, men det kræver tre sejre, mens Frem på fjerdepladsen ikke må opnå tre point.