AB i modvind

Både dameholdet i 2. division og herreholdet i 3. division i håndbold fra AB fik en fin begyndelse på sæsonen med sejre. Men siden er det gået knap så godt.

Senest tabte dameholdet til Virum-Sorgenfri, der vandt med 25-22. Virum-Sorgenfri havde endda kun otte spillere med til kampen. Det var ABs tredje nederlag i træk.

AB ligger nu meget tæt på nedrykningspladserne.

Herreholdet lagde ud med to sejre, men de to seneste kampe har givet nederlag. AB tabte senest til Amager SK, der vandt 29-23. AB ligger dog pænt placeret midt i rækken med fire point for fire kampe.

Gladsaxe HGs damer vandt over Hillerød med 26-23. 43-årige Pia Thomsen og 36-årige Berit Adler Olsen var med til at hive sejren i land.