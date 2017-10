ABs herrer topper

ABs håndboldherrer er nye i 3. division og har fået en forrygende start med to sejre i de to første kampe.

Efter debutsejren på 25-18 over Virum-Sorgenfri blev det senest 27-16 over Team Nørrebro, der også er nye i rækken.

AB havde set frem til opgøret mod Team Nørrebro, idet der skulle tages revanche efter nederlaget i det sidste indbyrdes opgør i Nørrebro-hallen, hvor AB tabte.

I søndagens kamp var der dog ikke meget slinger i valsen hos hjemmeholdet. Efter 16 minutter var det blot blevet til 3 scoringer fra gæsternes side, mens AB havde nettet hele 12 gange.

I slutningen af 1. halvleg kom Team Nørrebro dog lidt bedre med i spillet og holdene kunne gå til pause med stillingen 15-7 i AB’s favør.

Nu kunne man godt frygte, at den store føring kunne blive en sovepude for hjemmeholdet, men AB kom ud fra pausen med fuld fokus og Noah Thomsager Nielsen scorede 3 hurtige mål uden at Team Nørrebro kunne få dirigeret bolden uden om en storspillende Rasmus W. Nielsen i AB’s mål. Nu var kampen reelt afgjort og slutresultatet 27-16 til AB var fuldt fortjent. Samtidig betyder sejren, at AB topper rækken med to sejre ud af to mulige og en målscore på +18. AB herrernes næste kamp er på udebane mod Herlev/Hjorten 12. oktober.

Blandet start af damerne

ABs damehold i 2. division er kommet knap så fint fra start. Første kamp mod Team Amager gav en sejr på 28-24 takket være en fin spurt i slutningen af 1. halvleg.

Næste opgør var ude mod HIK, der kunne trække sig tilbage som vindere med 23-19.

ABs næste kamp er mod 2. holdet fra Ajax 7. oktober i AB-hallen.

I 3. division lagde Gladsaxe HG ud med at tabe hjemme med 18-20 til nogle unge, løbestærke kvinder fra FIF trods en føring på 4-0 efter fem minutter.

Det gik lidt bedre i næste kamp, der var mod 3. holdet fra Ajax. Her endte kampen 17-17.

Gladsaxe HG møder 8. oktober KSI (tidligere USG) i Gladsaxe Sportshal.