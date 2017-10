Ældre kvinde skræmte tricktyve på flugt

blev en 72-årig kvinde forsøgt udsat for tricktyveri på Tobaksvejen i Søborg, da en mørk stationcar kørte op på siden ad hende, og en kvinde spurgte om vej til et nærliggende apotek. To kvinder steg ud af bilen, hvorefter den ene tog fat i hendes arm, mens den anden forsøgte at tage offerets halskæde. Den 72-årige sparkede ud efter kvinderne og bad dem forsvinde, hvorefter de satte sig ind i bilen og kørte væk fra stedet.