Afklaring for Søborg Skole på vej

I Byrådet er vi meget optaget af at der skal være gode skoler til vores børn. Vi har mange gamle skoler hvilket er en særlig udfordring. Derfor har vi afsat en kvart milliard kroner til at renovere og ombygge skoler, og til at gøre skolerne klar til Fremtidens skole med nye læringsmiljøer etc.

Desværre tager processen med at afklare hvordan skolerne fremadrettet indrettes optimalt til Fremtidens skole længere tid end ønsket.

Men vi skal sikre at pengene bruges bedst muligt, og i byrådet blive enige om at prioritere dem. Derfor er der ikke sket noget med Søborg skole endnu. I budgetforliget for 2018 som blev indgået med 19 ud af 25 stemmer, er Søborg Skole specifik nævnt: ”Forvaltningen arbejder lige nu på et forslag til, hvordan pengene kan bruges bedst muligt, herunder hvad der skal ske med Søborg Skole”. Forslaget skal sendes i høring i starten af 2018.

Derfor kan jeg forsikre formanden for Søborg Skoles skolebestyrelse om at inden sommerferien næste år vil det nye byråd have en endelig strategi for, hvordan kommunens skoler skal ombygges og renoveres. Men om det bliver en stor renovering eller en helt ny skole afhænger af hvad der er flertal for. Herunder om der kan findes flertal for at afsætte markant flere penge til investering i vore skoler.

Claus Wachmann (B)

Formand for

Børne- og

Undervisningsudvalget