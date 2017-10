Aktiv efterårsferie

Skole-eleverne i Gladsaxe får rige muligheder for at bevæge sig i efterårsferien. Og de kan stifte bekendtskab med nye sportsgrene.

Der er udarbejdet et program med masser af aktiviteter i bl.a. svømmehallerne i Bagsværd og på Vandtårnsvej. Her kan man forsøge at holde balancen i de såkaldte funballz (store plastbolde) ude på vandet.

I skøjtehallen kan man spille ishockey med spillere fra Gladsaxe Bears som læremestre, hvis man ønsker det.

Der er gang i den i Gyngemosehallen, og i Hal 1 på Vandtårnsvej stilles der en såkaldt Junglerun-bane op. En forhindringsbane, der stiller krav til konditionen, når man skal dyste om at komme gennem banen.

I hal 2 er der mulighed for at komme til at spille basketball.

Man kan prøve sig som skater og køre på dirtjumpcykel – som man kan låne.

Aktiviteterne er aldersopdelte, så de mindste ikke behøver at være bange for at blive tromlet ned.