Alternativet klar til byrådsvalget

Der er i øjeblikket otte partrier repræsenteret i byrådet i Gladsaxe, og nu har endnu et parti meldt sig under fanerne til kommunalvalget 21. november.

Alternativet afleverede i fredags stillerliste på rådhuset – nu er vi klar siger Sadi Tekelioglu og Mona Kjærulff Hansen.

Vi glæder os til at være med i samarbejdet med de andre partier og ser frem imod at få et par stole i byrådet, siger Mogens Juul fra Alternativet i Gladsaxe..

Børn og familier ligger Monas hjerte nært, og hun vil arbejde for at der kommer en større fleksibilitet for børnefamilierne og at daginstitutionerne får færre projekter og mere tid.

Sadi vil arbejde for at Gladsaxe kommune igen bliver en foregangskommune i pædagogisk udvikling samt bevare og udvikle det gode kulturliv.

Alternativet som helhed ønsker mere gennemsigtighed og bedre borgerinddragelse.

Gladsaxe Kommune står foran konkrete udfordringer omkring letbanen, og vi ser frem til at komme igang med at gøre transformationen glidende og gennemskuelig.