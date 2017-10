Bare brug pæren

160 elever fra Bagsværd Skole havde arbejdet flittigt i tre uger på at gøre klar til forpremieren på animationsfilmen ”Den utrolige historie om den kæmpestore pære”, som alle børnene så i Bibliografen.

Inden forevisningen i Bibliografen var eleverne blevet budt på pærestykker og pærechampagne (pæresaft uden alkohol med dansk vand). Herefter blev elevernes arbejde gennem de tre uger afsløret. Det var Bagsværd Skoles 2. og 7. klasser, der i samarbejde havde lavet en kæmpestor pære i papmache.

– Venskabsklasserne fra 2. og 7. klasse var opdelt i makkerpar, og i forløbet havde de store elever læst højt af forfatteren og tegneren Jakob Martin Strids bog ” Den utrolige historie om den kæmpestore pære”, som nu er blevet til en tegnefilm, fortalte bibliotekar Anitta Fruerled.

Samarbejdet mellem skolen og Bibliografen kom i stand, da lærer Louise Skov Jespersen og bibliotekar Rikke Andersen snakkede sammen. I sin velkomsttale til eleverne sagde Bibliografens leder Maiken Ellegaard Madsen: – Det er jo netop det, som bøger og film kan – de kan skabe fælles oplevelser for os. Og I har vist, hvad der kan komme ud af at samarbejde. Vi har nu en masse flotte tegninger, som er blevet hængt op her i Bibliografen sammen med ”Den Kæmpestore Pære”, der senere vil vende tilbage til Bagsværd Skole.



Pæren var så stor, at Malene Egholm kunne sidde inde i den: – Ja, det er rigtigt, jeg er lærer, sagde hun, da vi spurgte hende, om hun var lærer: – Nej, pære! Skyndte hun sig at sige. I baggrunden ses 2. klasse-elevernes mange flotte pæretegninger.

Foto: Kaj Bonne.