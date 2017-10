Besparelser via robotter var disponeret

Kære Frederik Hoedeman

I sidste uge roste du vores kreative bibliotek og de forskellige tiltag, der gøres for at skabe interesse for litteratur og kultur. Jeg kunne ikke være mere enig.

Vi har et superdygtigt personale, som medvirker til at skabe et spændende og aktivt lokalsamfund. Og det gør de i øvrigt sammen med mange andre: Foreninger, borgere og andre kultur- og fritidsinstitutioner. Der sker rigtig meget i Gladsaxe!

I budget 2018-2021 har dit parti Socialistisk Folkeparti sammen med Enhedslisten, Radikale, Konservative, halvdelen af Venstre og Socialdemokratiet besluttet at indføre et automatisk sorteringsanlæg på biblioteket. Med etableringen følger besparelser på driften på den lange bane. Du mener, at midlerne skal blive på biblioteksområdet, men det er bare ikke den beslutning, dit parti har været med til. Og det er desværre nødvendigt at prioritere i en tid, hvor vi er underlagt de økonomiske rammer, som regeringen har sat for, hvor meget vi må bruge på driften.

Et moderne bibliotek skal gentænke tilbuddene, udfordre arbejdsgangene og agere innovativt. Her kommer robotten ind som et supergodt eksempel på, at vi investerer, så vi kan effektivisere på en måde, der ikke går ud over borgerne.

Med robotten kan vi få færre administrative arbejdsgange og udnytte vores materialer bedre.

De ressourcer, vi sparer på at lade teknologien løse opgaven, kan vi over tid bruge til andre vigtige formål i kommunen. Og det bedste er, at det på ingen måde går ud over bibliotekets store, kreative og dygtige arbejde for at gøre Gladsaxe til en levende og aktiv by.

Katrine Skov,

formand for Kultur,

Fritid og Idræt (S)