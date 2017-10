Børnehus ved Stengård Kirke

I mange år havde Gladsaxe Lærerforening en daginstitution på Tjele Alle ved Stengård Kirke. Den blev afviklet for en håndfuld år siden. Men nu kommer der en ny institution.

Ved udgangen af 2018 ventes huset at stå færdigt. Byggeriet er budgetteret til at koste 18 millioner kroner.

Der bliver tale om et nyt firegruppers integreret børnehus.

Projektet er en del af Gladsaxes nye implementeringsplan således, at dagtilbudsområdet bliver mere bæredygtig både pædagogisk, ledelses-, bygnings- og miljømæssigt og økonomisk. Samtidig sker der en udvidelse i antallet af pladser til 88 enheder.

Der etableres et firegruppes, integreret børnehus med diverse tilhørende faciliteter som legeplads, udefaciliteter og parkeringsplads.

Børnehuset indrettes, så alle fire grupperum, med tilhørende puslerum, vender mod syd og har udsyn til legepladsen.

Indgang, garderobe, lederkontor, køkken og fællesrum placeres centralt i bygningen.

I børnehusets nordlige del placeres liggehal og overdækket soveareal i tilknytning til vuggestueafsnittet. Ligeledes er personalefaciliteter og depot-/teknikrum placeret mod nord.

Børnehuset placeres på grundens nordvestlige hjørne for at skabe en størst mulig sammenhængende legeplads på arealet syd og vest for bygningen. På grundens sydlige areal langs Tjele Allé placeres P-pladsen med handicapparkering. Børnehusets placering mod det nordlige skel imødekommer tillige en tinglyst deklaration om ikke at placere en legeplads, der grænser op mod tre af de fire nordlige parceller.

Med afsæt i børnehusets placering som nabo til Stengård Kirke med sit markante ydre, vil børnehuset fremstå i mindre skala og med et afdæmpet ydre og træbeklædte facader, der fremstår i jordfarver.