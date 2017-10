Busdriften i HELE Gladsaxe?

Formanden for trafik- og teknikudvalget, Ole Skrald Rasmussen, skrev i forrige uge, at der kommer bedre busdrift til Høje Gladsaxe med bus 8A. Og det er fremragende. Den sydlige og vestlige del af kommunen synes således at få rimelige forbindelser ind til København.

Men langt fra Gladsaxe Rådhus, oppe i den nordøstlige ende af kommunen, er vi ikke så tilfredse.

Jeg har to gange i læserbreve nævnt nedlæggelse og udtynding af busdriften – linie 165, linie 191, linie 400 – mellem Lyngby og Bagsværd uden at få svar fra en eneste politiker.

Er det rigtigt, som et rygte vil vide, at Gladsaxe overvejer at afstå den nordøstlige kant af kommunen til Lyngby-Tårbæk kommune?

Johan Keller