Byggeri bremset i mindst et år

Planklagenævn har ventetid på mindst et år

Af Niels Rasmussen

Byggeriet på Tobaksgrunden er gået i stå, og der kan komme til at gå mindst et år, inden der kommer en afgørelse fra Planklagenævnet, der nu holder til i Nævnenes Hus i Viborg.

”Licitationen” kunne i februar i år fortælle, at ”oprettelsen af et selvstændigt planklagenævn skal forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, i forhold til den nuværende praksis ved Natur- og Miljøklagenævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved Natur- og Miljøklagenævnet har de seneste år svinget mellem 190 og 350 dage. Målet er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved planklagenævnet på sigt og varigt kan forkortes til seks måneder”.

En Gladsaxeborger, der meget ofte møder frem til byrådets spørgetid, har sendt en klage til Planklagenævnet. Han klager over den tæthed, der lægges op til og en række andre forhold. Han har bedt om, at klagen får opsættende virkning, så byggeriet ikke kan gå i gang, før klagen er afgjort.

Gladsaxe Kommune har rettet henvendelse til klagenævnet, men har fået besked om at de ikke kan fremme nogle sager frem for andre, og at sagsbehandlingstiden er mindst et år.

For at fremme beslutningen om opsættende virkning er der nu fremsendt et ønske om plantilladelse til nævnet. Plantilladelsen er en del af en kommende byggetilladelse.

Så længe der ikke er truffet en beslutning om, at klagen har opsættende virkning, kan bygherren i princippet gå i gang, men det indebærer en risiko, som bygherren ikke har ønsket at påtage sig.