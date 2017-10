Cykelstiprojektet på Aldershvilevej

Jeg vil lykønske de forældre med børn i den skolepligtige alder, som nu kan være mere trygge, når de sender poderne ud på den nyanlagte cykelsti.

Men så er der heller ikke mere positivt at sige om projektet.

Gladsaxe Kommune har ikke udvist passende hensyn ved udførelse af projektet. I de sidste seks måneders har Aldershvilevejs beboere levet i et trafikalt kaos med kegler, rækværker, jernplader, smalle vejbaner og larm.

Selvfølgelig kan man ikke undgå gener, men ved bedre planlægning, kan selv et dårligt projekt rettes op.

Et eksempel på dårlig styring har vi på Aldershvilevej 100. Den 15/9 2016 modtog jeg et brev fra By- og Miljøforvaltningen – underskrevet af Ivan Christensen og Martin Kristian Kallesen – som lovede, at grundejere uden overkørsler kunne få etableret, hvis grundejeren fremsendte sit ønske inden 21/10 2016.

Vor administrator Lars Beck fremsendte på mail 7/10 2016, at vi ønskede etableret en overkørsel. Da fliser var ført igennem, hvor overkørslen skulle etableres, kontaktede jeg Martin Kallesen, der ikke kunne se noget problem, da man skønnede, at fliserne var en udmærket løsning.

Det var bare ikke det, kommunen lovede os. Fejlskønnet må vi nu leve med fremover.

Som yderligere salt i såret, fik vi ødelagt diverse ting mod gaden, som entreprenørerne Nordvand og Barslund gensidigt gav hinanden skylden for.

Den mest eksotiske undskyldning var, at skraldemændene havde sparket tingene i stykker i frustration over deres vanskelige arbejdsforhold.

Kommunen får ikke ros får deres håndtering af projektet, men entreprenør Barslunds mandskab skal roses for deres venlige og imødekommende attitude.

Formand for ejerforeningen ”Aldershvilevej 100 A-M”

Knud Flemming Bigum