Dækningsafgiften skal længere ned

Læserbrev

En ny rapport fra Dansk Industri viser at Gladsaxe kommer i mål blandt taberne i Danmark. På plads nummer 86 af alle danske kommuner, når det gælder virksomhedernes tilfredshed med niveauet for kommunale personskatter, erhvervsskatter, afgifter og gebyrer.

Det er kritisk når vilkårene for erhvervslivet ikke er fulgt med tiden, så vi overhales af andre kommuner udtaler Pia Skou, borgmesterkandidat for Venstre.

Vi har hidtil været så privilegerede i Gladsaxe at store succesfulde virksomheder har bidraget med mere en 340 mio kr hvert år til kommunekassen. En 86. plads helt i bunden, er slet ikke tilstrækkeligt til at fastholde vores eksisterende virksomheder og tiltrække nye. Vi skal have fokus på erhvervsvenligheden, og overhale så mange af de 85 kommuner foran os, så vi igen sikrer kommunens evne til at tilgodese virksomhedernes behov.

Dansk Industris rapport opstiller svar fra erhvervslivet i hele landet og enhver kan se sammenligningstallene på di.dk. På en række specifikke punkter på skatteområdet Gladsaxe, fremgår det at Gladsaxe på ingen områder ligger højere end plads nummer 71. i landet.

Specielt på den erhvervsskat som kaldes dækningsafgift, som kun et mindretal af landets kommuner opkræver, viser rapporten af kun 8 kommuner stiller erhvervslivet ringere,.

Venstre ønsker en sammenhængende økonomi i kommunen, og her er det afgørende at Gladsaxe er et attraktivt sted at drive virksomhed. Derfor skal dækningsafgiften yderligere ned hurtigst muligt.

Rapportens tal viser, at 4 af de 5 kommuner i landet, som har den bedste erhvervsvenlighed, er ledet af en Venstreborgmester. Venstre har ideerne til fornyelse og forbedring af Gladsaxe, og jeg er parat til at sætte en ny dagsorden for Gladsaxe.

Pia Skou

Venstre