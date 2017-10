De kommunale marginaler

Umiddelbart lød det ikke af meget, da Gladsaxes Byråd vedtog, at kommuneskatten for 2018 sænkes fra de nuværende 23,8 % til 23,7 % – altså 0,1 procentpoint.

Liberal Alliance har nedsættelse af personskatterne som et af partiets vigtigste fokusområder. Partiets byrådsmedlem i Gladsaxe, Michelle Fejø, spurgte derfor: – Hvad vil det koste at nedsætte den kommunale udskrivningsprocent med henholdsvis 0,1 %, 0,2 % og 0,5 % ud over det, der er i borgmesterens forslag til budget (altså 23,7 %, red.)?

Liberal Alliance ville også gerne vide, hvilken økonomisk betydning de forskellige nedsættelser får for hele budgetperioden, altså 2018-2021.

Økonomisk Sekretariat har udregnet, hvad det vil koste i de tre forskellige scenarier.

Det koster det

Hvis skatten nedsættes med 0,1 procentpoint til 23,6, så vil der umiddelbart mangle en kommunal indtægt for 2018 på 12,9 mio. kr. For hele perioden frem til 2021 bliver det manglende indtægter på i alt 58,1 mio. kr., når der tages hensyn til både det, der kaldes overudligning og til kompensation via bloktilskud.

Til sammenligning vil en nedsættelse med 0,2 procentpoint betyde en fordobling, altså 25,7 mio. kr. (2018) og 116 mio. kr. (2018-2021). For 0,5 procentpoint er tallene 64,3 mio. kr. (2018) og 290,8 mio. (2018-2021).

Måske er det også værd at huske på, at Gladsaxe Kommune med en skatteprocent på 23,7 er af landets ti billigste kommuner. I fjor satte Gladsaxe skatten ned fra 23,9 til 23,8.

Af mere teknisk karakter spurgte Liberal Alliance også, hvad det vil koste kommunen, hvis dækningsafgiften for forretningsejendomme nedsættes med 0,01 procent (altså 1 promille), 0,02 procent og 0,005 procent. Her er indtægtstabet for den fire-årige periode frem til og med 2021 3 mio. kr. ved 1 promille og 14,8 mio. kr. ved 5 promille.