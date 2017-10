De scorede kassen

Regnen væltede ned, og pengene fossede ned i kassen.

IF Bytoftens Lyserød Lørdag blev en succes, selv om vejrguderne fra præcis klokken 12 viste sig fra den uvenlige side med enorme mængder vand.

-Vi gør det endelige regnskab op tirsdag aften, men overskuddet bliver nok mellem 60.000 og 70.000 kr., siger klubformand Thomas Dreyer.

-Vi havde 300 spillere med. I år var der også tre herrehold med, og vi havde hold fra Sorø, tre fra Jylland og et fra Fyn. Alle hold fik mange kampe, fordi vi kørte med indledende runder og slutspil.

Stævnet blev i sidste øjeblik flyttet til Gladsaxe Stadion på grund af en dårlig bane hos Bytoften.

-Vi fik stor hjælp af Gladsaxe-Hero og folk fra stadion, så vi fik det hele til at klappe. Der var 20-25 frivillige i aktion i tre døgn.

-I år havde vi et ABC-hold med. Det står for After Breast Cancer, og der blev knebet en tåre eller to, da alle spillere sendte en lyserød ballon til vejrs, siger Thomas Dreyer.

Næste år har Bytoften fået sin kunstgræsbane, så stævnet kan afvikles i klubben.

GIF Gymnastik havde familiedag i lørdags, og her blev der samlet 13.000 kr. ind. Der blev bl.a. solgt lyserøde kager.