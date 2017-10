Dementramte borgere

Nu er der snart valg til Byråd og Seniorråd i Gladsaxe Kommune. Næsten alle taler om at styrke indsatsen for de dementramte. Det kan man ikke være uenig i. Men har flertallet af beslutningstagere i kommunen virkelig gjort noget?

Dement og dement er mange forskellige ting og ikke en sygdom, man bare kan blive kureret for med nogle piller.

Hjælpen til de dementramte kræver stor viden og indblik i den dementes situation – og iøvrigt de pårørendes situation. Det er derfor grundliggende vigtigt, at personalet har de ypperste faglige kvalifikationer. Efter- og videreuddannelsen til personalet skal styrkes både kvalitativt og kvantitativt. Der skal afsættes flere midler til uddannelser.

Det vil være en opgave for os borgere og for Seniorrådet at kigge beslutningstagerne i sømmene for at se om de virkelig efterlever deres gode intentioner og valgløfter omkring dementområdet, når valget er overstået.



Otto Jarl

Kandidat til Seniorrådet