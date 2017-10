Den bliver fjernet

Den ene troede, den anden vidste ikke helt, hvad der foregik og den tredje regnede med at de andre var informeret.

Derfor har der et stykke tid stået en brandhane midt i fortovet over for Søborg Kirke. Helt malplaceret.

-Vi var indstillet på at fjerne den, når der alligevel skulle laves vandledningsarbejde lige på det stykke af Søborg Hovedgade, hvor der er bygget boliger og gjort plads til forretninger. En ren formalitet. Men det viste sig, at det arbejde allerede var lavet i fjor, og så var der jo ingen grund til at grave igen, siger Rasmus Storgaard Petersen, beredskabschef i Beredskab Øst.

-Der har været nogle kommunikationsbrist undervejs mellem bygherrer og vandforsyningsselskabet Novafos. Men onsdag formiddag kom der en besked om, hvordan man vil gribe tingene an, så nu bliver brandhanen fjernet, siger Rasmus Storgaard Petersen.