Der var ugler i mosen

Uglerne var klart bedre end Hvepsene. ”Slaget om Mosen”, ”Mosederbyet” eller hvad man nu end kalder naboopgøret mellem AB Gladsaxe fra den nordlige del af Utterslev Mose og Brønshøj Boldklub fra den sydøstlige del blev aldrig spændende. Dertil var AB Gladsaxe for suveræne i den silende regn på Gladsaxe Stadion. Uglerne var bedre flyvende end Hvepsene fredag aften og vandt 3-0.

Den tilbagevendte anfører Rasmus Nielsen fik lov til at stå helt umarkeret efter fire minutter og sendte Armend Aslanis præcise frispark i kassen. Minuttet efter hev målmand Mark Fabricius Jensen en stor redning op, da Brønshøjs Kevin Bechmann Timm stod helt blank.

17 minutter ind i 2. halvleg øgede Steffen Nygaard med ryggen til målet til 2-0. I overtiden blev det 3-0, da Jacob Lerche afsluttede et flot gennemspillet angreb.

Det var en tiltrængt AB-sejr, men den kom for sent til at bringe AB med i oprykningsspillet. Man skal i stedet spille med i forårets nedrykningsspil, hvor de fire nederste fra de tre 2. divisionspuljer slås sammen. AB tager resultaterne fra de seks kampe mod Brønshøj, B93 og Hillerød med over, hvilket betyder at AB ligger i den lune ende med 10 point og en målscore på 9-5.

Endnu resterer to kampe som er fuldkommen uden sportslig værdi. Akademikerne skal til Næstved på søndag og afslutter sæsonen den 4. november mod Skovshoved på Gladsaxe Stadion.