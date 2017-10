Disponering af besparelser via robotter er uafklaret

Kære Katrine Skov

I dit læserbrev om sorteringsrobotten på Gladsaxe Bibliotek skriver du, at Socialistisk Folkeparti har været med til at beslutte købet. Og dét er rigtigt. Robotten vil få vores biblioteker til at fungere endnu bedre til glæde for borgerne, og vil frigøre resurser, som kan komme os alle til gode. Det er også rigtigt.

Men du har ikke ret, når du skriver, at budgetaftalen binder parterne op på, hvad de sparede resurser skal bruges til. Så jeg vil gentage:

I budgetaftalen, som SF er en del af, fremgår det alene, at der er afsat midler til, at Gladsaxe Bibliotek kan anskaffe en robot. Der er derimod ikke taget stilling til, hvordan de midler, som bliver til overs på sigt, skal anvendes.

SF vil arbejde for, at de sparede resurser skal forblive på biblioteksområdet. Det kan sikre medarbejderne en nødvendig ramme til at udvikle fremtidens bibliotek så det forbliver relevant for borgerne.

Og det er altså ikke en triviel opgave i en tid, hvor biblioteker i Gladsaxe kommune er under pres fra internettet og tjenester som Google, Facebook, YouTube, Spotify og nye digitale teknologier som Virtual Reality. Eller hvor man står overfor at få en ny robotkollega.

Det er en politisk udfordring, vi skal tage op sammen.

Frederik Hoedeman

Ærtemarken 4

Byrådskandidat

for SF-Gladsaxe