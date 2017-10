Dødsbo gav 4.267.000 kr.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne i kommunen spørger politikerne på livet løs til personalet i de forskellige kommunale forvaltninger.

Lars Abel (C) ville gerne vide, hvor stort et beløb Gladsaxe Kommune modtager fra dødsboer i kommunen. Han ville gerne have en oversigt over de seneste fire år samt budgetterede beløb for den kommende budgetperiode. Forvaltningen kunne meddele, at man i 2014 modtog 4.267.000 kr. året efter var beløbet 1.608.000 kr, mens man i 2016 fik 1.100.000 kr. Endelig har man i 2017 indtil nu modtaget 655.000 kr.

Kommunen budgetterer ikke med provenuet fra dødsbobeskatningen, da det svinger meget fra år til år og dermed er usikkert.