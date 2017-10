Bent Thøger Andersen døde i torsdags. 81 år gammel.

Lige siden han i 1948 blev meldt ind i Bagsværd IF var han frem til 2002 på en eller anden måde involveret i idræt – enten som aktiv eller som leder.

I 1956 kom han i bestyrelsen i Bagsværd IF, og i 1962 blev han bestyrelsesmedlem i fusionen af AB og BIF. Han var leder for talentholdet, der i 1967 sikrede klubben DM-titlen.

I perioden 1980-82 var han ulønnet direktør for AB Fodbold, mens han i perioden 1986-90 var formand for ABs fodboldafdeling og medlem af hovedbestyrelsen. Fra 1991 til 1996 var han hovedformand for klubben.

Fra 1986 til 1977 var han i bestyrelsen for FIG, og fra 1977 til 2001 var han formand for FIG.

Fra 1997 til 2002 var han medlem af Folkeoplysningsudvalget, og han var næstformand for udvalget fra 1998 frem til han trådte ud.

Den store indsats blev i 1995 belønnet med Gladsaxes Kommunes idrætslederpris.

Privat var Bent Thøger Andersen ejendomsmægler, og han havde i en del år forretning på hjørnet af Buddinge Hovedgade og Klausdalsbrovej.

I mange år kunne man møde ham rundt omkring i kommunen, når han var ude at gå tur. Ofte i korte bukser for der blev gået mange, mange skridt. Motionen bidrog til at holde hans urinsygegigt nede.