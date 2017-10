Dumt at spare den lokale sociale døgnvagt væk

Jeg læser i Kommunens referat fra børne og-undervisningsudvalget at pr.1.10.2017 sammenlægges den sociale døgnvagt med 3 andre kommuner. Opdelt i par.

Jeg læser også at der i sammenlægningen vægtes en besparelse årligt og at der ikke vil være gensidig digital tilgang i de enkelte sager der ligger hos kommunen.

En sådan sammenlægning kan måske i udgangspunktet synes som en god ide, henvist til besparelsen, men i praksis er det en rigtig skidt ide.

De borgere der er afhængige af systemet, som handicappede, i socialsager omkring børn og unge eller på anden måde, har et udvidet behov for at den der tager telefonen netop kan tilgå den enkeltes sag og læse op på hvad der er af foranstaltninger omkring den pågældende borger.

At denne besparelse etableres fortæller mig om endnu et skridt der tages hvor borgeren og kommunen kommer længere væk fra hinanden, endnu et skridt hvor det ikke er hensynet til borgeren der er i centrum, men en besparelse på budgettet.

Som kandidat for Alternativet er det en af mine mærkesager at sætte borgeren i centrum – og det her gør mig faktisk en smule forskrækket. Hvor er borgerens interesser i den beslutning?

Mona Kjærulff Hansen

Spidskandidat til KV17

for Alternativet