Eleverne giver madpakken

I de kommende tre uger eksperimenterer 1400 Gladsaxe-elever med maden i skolekøkkenet

Lange skoledage kræver masser af energi, men madpakkens størrelse er ikke nødvendigvis vokset i takt med skoledagens længde. Mange børn er sultne i skolen, og så er det nemt at blive fristet af usunde snacks.

155.000 danske skolebørn går i denne og de to kommende uger til kamp mod usund snacking og giver samtidig madpakken et seriøst eftersyn.

Hvor mange sukkerknalder er der i en frugtyoghurt? Hvordan holder skoleelever frokostpause i resten af Norden? Og hvad er den allerbedste snack til en lang skoledag?

Det skal skoleelever i Gladsaxe undersøge, når de sammen med GoCook går i skolekøkkenet for at eksperimentere med sundere snacks og madpakker i efterårets store ‘Madpakke-makeover.’

GoCook, Coops madprojekt for børn og unge, har en mission om at skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Et af GoCook største projekter er Smagekassen, hvor næsten 6.500 skoleklasser over hele landet modtager en kasse fyldt med råvarer og undervisningsmaterialer.

Hvordan ser glaskål ud?

Smagekassen bliver i år sendt ud til 3 ud af 4 skoler og er denne gang pakket med blandt andet glaskål, kinaradiser og kikærter, så eleverne kan bage pitabrød med falafel og eksperimentere med snacks til mellemmåltidet.

Det er 11. år, at Coop sender smagekasser ud til landets skoler, og udover at få ny og sund inspiration til den lange skoledag, så skal de cirka 155.000 elever også på jagt efter det skjulte sukker og fedt i müslibarer og chips og undersøge rammerne for deres skolemad.

Kokken Gorm Wisweh er ambassadør for GoCook og har været foran kameraet i de mange film til årets smagekasse: – En af de gode ting er, at der ikke er nogen løftede pegefingre. Der bliver ikke prædiket om rigtigt og forkert. Vi giver børnene nogle indsigter og muligheder, og så kan de selv ta’ den derfra.