Energi til cyklister

Der er gang i forbrændingen, når man tager den tohjulede på arbejde, så der skal også noget indenbords. I fredags blev nogle cyklister belønnet med en morgenbolle. Foto: Kaj Bonne.

I fredags var der en morgenbolle til cyklisterne på Supercykelstien

Af Niels Rasmussen

Ved årsskiftet var der 2.466.000 biler i Danmark. det svarer til at ca. 43 procent af den danske befolkning har en bil. Så det fører jo ofte til trængsel og køer på vejene.

Ofte kan det betale sig at tage stålhesten på arbejde. Og når der ligefrem laves Supercykelstier med ekstra gode forhold, kan der tit spares tid – samtidig med at man får motion.

I fredags var der en lille opmuntring til cyklisterne.

Som tak for at bruge de gode Supercykelstier og for at være med til at reducere både trængsel og luftforurening, så kunne alle morgenfriske cykelpendlere få en morgenbolle.

Her i Gladsaxe foregik det på hjørnet af Bagsværd Hovedgade og Bagsværdvej.