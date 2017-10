Færdselsuheld ved tv-byen

Mandag 16. oktober kl. 07.58 blev det anmeldt, at der var sket et færdselsuheld på Mørkhøjvej ved tv-byen. Uheldet skete, da en 58-årig mand blev påkørt i sin personbil i krydset mellem Mørkhøjvej og Gyngemose Parkvej, da en 52-årig mand kørte over for rødt lys og foretog et venstresving og i den forbindelse påkørte den anden bil.

Forsøg på butikstyveri i Høje Gladsaxe Centret

Mandag 16. oktober kl. 15.52 anmeldte en ansat fra et supermarked på Høje Gladsaxe Torv i Søborg, at en 56-årig mand var tilbageholdt for butikstyveri efter at have stjålet flere øl og en Redbull.

Brand i personbil på Søborg Parkalle

Mandag 16. oktober kl. 22.47 blev det anmeldt, at der var brand i en personbil på Søborg Parkallé i Søborg. Hvordan branden opstod er fortsat uvist.

Indbrud i lejlighed på Tinghøjvej

Tirsdag 17. oktober kl. 13 anmeldte en borger, at en ukendt gerningsmand var brudt ind i vedkommendes lejlighed på Tinghøjvej i Søborg. Gerningsmanden havde brudt lejlighedens hoveddør op med en skruetrækker og havde herefter gennemrodet flere værelser. Hvad der er stjålet er endnu ikke opgjort.