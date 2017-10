Fakta og skæg om TV-byen

TV-Byen var i årene 1964 – 2007 en af Gladsaxes største arbejdspladser. Men den var mere end det. Den var landets mest kendte og i særklasse mest omtalte med vel nok Danmarks mest kendte postnummer – 2860 Søborg.

Om dette monopol, der varede helt op til 1982, hvor TV2 kom på banen, havde Lokalhistorisk Forening i samarbejde med hovedbiblioteket bedt Claus Hagen Petersen komme og fortælle om. Han har i flere perioder været ansat begge steder og fortalte livligt og spændende om de glade dage der herskede dengang.

-En fyldt sal på hovedbiblioteket havde en festlig aften og blev underholdt, især med anekdoter men der var også plads til det mere seriøse, fortæller Arne Fogt, formand for Lokalhistorisk Forening.

Til slut fik de fremmødte et bud på fremtiden for DR i en tid, hvor de unge befinder sig på de sociale medier og har valgt de traditionelle medier fra.