Fire guldmedaljer til kunstskøjteløbere

Det blev til fire guldmedaljer, da kunstskøjteløberne fra Gladsaxe Skøjteløberforening, GSF, deltog ved i HSK-Cup 2017 i Hvidovre.

Konkurrencen, som var sæsondebut for størsteparten af Gladsaxes løbere, havde deltagelse af skøjteløbere fra hele Danmark og i nogle rækker også fra Sverige, og dommerpanelet var internationalt.

Navnlig i konkurrencerækkerne var der her ved sæsonstart fine præstationer fra Gladsaxes løbere

.

I Debs K vandt Sofie Jensen guld på en solid præstation med svære spring og i Novice K1 blev Karoline Saldern Müller i et sprudlende program en sikker nr. 1.

Anja Charania gjorde come back i Senior K2 med et sikkert program og vandt med næsten 10 point over nærmeste konkurrent.

Linus Colmor Jepsen vandt guld i Junior herrer, med 2 gode programmer og konkurrencens bedste show og programkomponenter.

GSFs resultater:

Novice M piger (12-14 år): karolinIsabella Michailoff Clausen, nr. 4.

Junior M, damer (15-19 år: Camilla Grue, nr. 4, Pernille Mingon Olsen, nr. 5.

Junior M, herrer: Linus Colmor Jepsen. Guld.

Springs K (11-12 år) : Clara Dickelmann nr.9 , Marie Saldern Müller nr.13.

Debs K (12-13 år): Sofie Jensen, guld.

Novice K1: Mariam AL-Saadoun nr. 27.

Junior K1: Karoline Saldern Müller, guld.

Senior K2: Anja Charania, guld.