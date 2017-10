Flexbusforsøg skal afdække behov

Telefonfabrikken benyttes af mange borgere til de mange gode aktiviteter, der er på stedet. Det ønsker vi at støtte op om. Seniorrådet har efterspurgt en bedre kollektiv transport til Telefonfabrikken, da nogle borgere har besvær med at komme til stedet.

Derfor besluttede Trafik- og Teknikudvalget 11. september at anbefale, at der gennemføres et forsøg med gratis Flextur til Telefonfabrikken i 2018.

Jeg vil starte med at sige, at forsøgsordningen er finansieret uden besparelser på den øvrige kollektive trafik. Så Otto Jarl kan være helt rolig.

Men vi ved endnu ikke, hvor mange der vil benytte sig af en gratis ordning. Derfor gennemfører vi i første omgang et forsøg for at se, hvad behovet reelt er og hvor mange penge, der skal sættes af til den, inden vi beslutter endeligt, om ordningen skal gøres permanent.

Forsøget med Flextur til Telefonfabrikken er først og fremmest tænkt som et supplement til de borgere, der har besvær med at benytte den almindelige kollektive trafik f.eks. på grund af et gangbesvær. Men det er et åbent tilbud, som alle kan benytte.

Ole Skrald Rasmussen (A)

Formand for

Trafik- og Teknikudvalget