Folkemusik for fuld skrue i Gladsaxe

Det er ikke set større. Den traditionelle Gladsaxe Folkemusik Festival har 15 orkestre/bands til at komme på Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus på lørdag den 28. oktober.

Hele tre scener skal i sving for at klare det store musikalske opbud, og der spilles og danses uafbrudt i ni timer fra kl. 12 til 21. Der er gratis adgang til festivalen.

Det hele indledes kl. 12 med ballader og kredsdanse i kulturhusets store dansesal.

Den officielle åbning foregår en time senere, når Katrine Skov (A), formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, holder tale.

Tre spillemandsorkestre spiller op til dans frem til kl. 18, hvor der ”jamsession” med alle musikere: – Det er et eldorado for enhver folkedanser, siger Bent Grølsted fra arrangørerne Glad Dans Gladsaxe, der håber, at nye musiktalenter vil dukke op.

Sidste år brød festivalen 40 års tradition, da man rykkede fra Aldershvile Slotspark til Telefonfabrikken. Det er således blot anden gang, at folkedanserne og folkemusikerne giver den gas i Gladsaxes Kulturhus.

Også i kulturhusets koncertsal ”Drop Inn” vil der på scene 2 blive spillet fra kl. 14 til 20.45. Den sidste godt og vel halvanden times spil leveres af det verdenskendte orkester HUDNA, som er en trio med medlemmer fra Danmark, Anatolien og Mellemøsten.

Trioen forener de kristne, muslimske og jødiske musiktraditioner på fornem vis med særligt opfindsomme tolkninger af nordisk, tyrkisk og amerikansk folkemusik.

Inden det når så vidt vises mange aspekter af folkemusikken, blandt andet den amerikanske countrymusik. Særligt spændende bliver det, når Bente Kure og Leif Erntsen synger viser og spiller evergreens.

Endelig er det i kulturhusets fællesrum ”Cafeen” mulighed for at købe drikkevarer og mad. Undervejs vil bands underholde med stille country og rolig jazz på festivalens tredje og sidste scene.

– Gladsaxe Folkemusik Festival er den største folkemusikfest på Sjælland. Og via tilskuddet fra Gladsaxe Kommune er det muligt at give publikum gratis adgang, siger Bent Grølsted.

Se det store program med omtale af de 15 orkestre/bands på www.gladdans.dk