Folkeskolekollaps på Skovbrynet Skole

Halvdelen af 0. klasseeleverne i Skovbrynet skoledistrikt har fravalgt Skovbrynet Skole og benytter et alternativ. I distriktet bor i år 62 0.klasseelever, heraf går 33 på Skovbrynet Skole.

I distriktet som helhed er privatskolefrekvensen 41 procent, hvilket er en klar højdespringer i Gladsaxe Kommune. Eftersom de fleste brugere af Skovbrynet Skole må antages at bo i lejlighedsbyggeriet tæt ved skolen, er det nærliggende at konkludere, at villakvartererne i distriktet i overvejende grad har fravalgt kommunens skoletilbud.

Forhåbningerne var givetvis helt anderledes, da et fortrinsvis rødt flertal i byrådet i 2012 omlagde skoledistrikterne og med en skrivebordsøvelse troede, at man kunne styre forældrenes valg i retning af Skovbrynet Skole (eller Værebro Skole som den tidligere hed).

Her fem år efter må det være på sin plads at spørge det regerende flertal, herunder den siddende borgmester, om hun er tilfreds med resultatet? Kan man stille sig tilfreds med, at folkeskolen ser ud til at være en saga blot i en del af kommunen, og at privatskole bare er blevet en integreret del af virkeligheden ved at være bosat som familie i det nordvestlige hjørne af Gladsaxe Kommune?

Astrid Søborg, byrådskandidat for Venstre

Skovbrynet 40

2880 Bagsværd