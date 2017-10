Forholdene på Stengård Skole er for ringe

I den seneste tid har der kørt en dialog på Gladsaxe kommunes facebook side vedr. kommunens manglende prioritering af Stengård Skole.

Skolen er i en sørgelig forfatning. Klasselokaler og gangarealer er nedslidte og borde og stole lader meget tilbage at ønske. Læringsmaterialerne er slidte eller manglende og eleverne anvender bøger der burde være kasseret for længst. Den teknologiske udvikling er ikke for alvor nået til Stengård Skole. Godt nok har alle elever ipads – men smartbords leder flere klasser længe efter!

Skolen er beriget med dygtig ledelse og dedikerede og engagerede lærere og pædagoger. De burde have bedre vilkår for at levere deres kerneydelse. Vi synes det er ærgerligt at Stengård Skole forfalder, og det ville klæde kommunen at afsætte midler, her og nu til skolen. På den korte bane ville det være ønskeligt hvis borde og stole blev udskiftet. På den lange bane skal der nok en større bygningsmæssig renovering til, hvilket vi er bekendte med at kommunen har afsat midler til. Der mangler dog en grundlæggende prioritering af midlerne mellem kommunens skoler. Vi håber at Stengård Skole bliver prioriteret højt.

Gladsaxe Kommune har mange gamle skoler. Af samme grund undrer det, at kommunen har sovet i timen og glemt at prioritere vores børns læringsmiljø – det klæder ikke en velfærdskommune som Gladsaxe.

Så kære Trine Græse, vi ser frem til et svar på hvilke konkrete planer vi kan forvente for Stengård Skole?

Camilla Norby Larsen