Forslag sendt til hjørne

Vejen til byrådet kan være lang og besværlig, når man som borger opdager noget, som man vil have ændret på.

Mener man i SF, der til byrådsmødet i onsdags havde stillet forslag om, at borgere skal have mulighed for at stille forslag i byrådet.

SF havde forestillet sig, at man skulle samle underskrifter til, hvad der svarer til et mandat i byrådet. Det ville helt præcist være 1.361.

Enhedslistens Anne Backlund mente, at 700 nok var et mere realistisk tal. Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti og Kim Wessel-Tolvig fra Venstre mente, at der var i nærheden af at skyde gråspurve med kanoner.

-Jeg får masser af henvendelser fra enkeltpersoner, så jeg kan gå videre med tingene, sagde Kristian Niebuhr, der fik opbakning fra Kim Wessel-Tolvig.

Borgmester Trine Græse mente, at den sag burde overlades til det nye byråd, der bliver valgt 21. november.

Og derved blev det: sagen blev sendt til hjørne.