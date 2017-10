Fronterne blev trukket op

Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance er trods en markant grundopfattelse af ideologierne faktisk enige på nogle punkter. Foto: Kaj Bonne.

Debataften om socialisme og liberalisme

Af /

Enhedslistens og Liberal Alliances lokalafdelinger i Gladsaxe inviterede torsdag aften til debat om de grundlæggende ideologiske forskelle på liberalisme og socialisme i Rådhuskælderen.

Debatten blev skudt i gang af de to folketingspolitikere Pelle Dragsted (Ø) og Joachim B. Olsen (I), der på det ideologiske plan opridsede, hvori de primære forskelle ligger, selvom begge politikere måtte erkende, at til trods for store forskelle, er de også enige om visse ting.

Kælderen var fuld af spørgelystne borgere, og især Joachim B. Olsen måtte stå på mål for mange af sine visioner.

Efter en livlig debat afrundede spidskandidaterne til kommunalvalget, Trine Henriksen (Ø) og Michele Fejø (I), med en snak om, hvor forskelle og lighederne findes i kommunalpolitik. Her faldt snakken på både letbanen, udlicitering, hvad der skal ske med den gamle politistation og det store spørgsmål om, hvordan vi får mest velfærd til borgerne.