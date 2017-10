Gensynets glæde er stor

Først kom legetøjet, og nu kommer selvfølgelig biograffilmen! ”My Little Pony – Filmen” er en fuldstændig overvældende oplevelse med en uimodståelig smitsom energi, der gør det umuligt at gøre modstand. Twilight Sparkle og alle de andre må på et faretruende eventyr for at redde Ponyville med det eneste redskab, der kan overvinde den onde Stormkonge; nemlig venskab. Venskab finder vi også i ”Sikke et cirkus”, hvor alle de kendte ansigter fra Cirkus Summarum er på rollelisten. Ramona elsker sit liv i cirkus, men en dag kommer hun dog på sporet af en spion, der arbejder for det konkurrerende Cirkus Suverænum. Derfor må Ramona have hjælp af alle sine venner for at redde cirkusset og sin elskede far, Kaj.

I ”Gensynet” tørner to af fransk films helt store skuespillerinder sammen. Claire, spillet af Catherine Frot hører en dag fra sin afdøde fars tidligere elskerinde. Béatrice, spillet af Catherine Deneuve, forsvandt for 30 år siden, men vil nu mødes. Men kan de to meget forskellige kvinder komme overens, eller er de dømt til at gentage fortidens fejltagelser. Fortiden hjemsøger også ”Blade Runner 2049” i mere end en forstand.

35 år efter den originale ”Blade Runner” vender vi endnu engang tilbage til dystopiske fremtidsunivers, hvor mennesker og replikanter er i evig konflikt. I ”Blade Runner 2049”, med Ryan Gosling, Harrison Ford og Jared Leto i hovedrollerne, er intet dog, som det plejer at være. Samfundet er på opløsningens rand og kun politiassistent K har nøglen til potentielt at redde det. Ovenstående film premiere i Bibliografen torsdag 5. oktober.