Glad leg med bolden

Tænk sig at man kan se håndboldkampe, hvor der slet ikke er behov for at dømme udvisning. Hvor man venligt lige giver en high five til en modstander, der har scoret et flot mål.

Hvor dommerne på mest pædagogiske vis lige bøjer reglerne, så der kommer flow i spillet. Her går verden ikke under, hvis der bliver taget fire-fem skridt i en dribling. Vi skal videre.

Søndag holdt AB Håndbold Special stævne i AB-hallen med deltagelse af 12 hold for spillere, der er udviklingshæmmede.

Spillerne får rørt sig, og de får en masse social kontakt, så de har noget at tale om, når de mødes. Der er masser af rosende ord, for det er nu engang mest motiverende at blive rost end at blive skældt ud. Der var tale om et såkaldt ”divisioneringsstævnet Special Olympics Region 3.”

-Før hver sæson skal alle spillere vurderes i forhold til hvilket niveau, de må spille på, fortæller Marian Holm fra AB Håndbold Special.

-Vi havde besøg fra alle klubber på Sjælland, det vil sige cirka 12 hold i alt.

Der var naturligvis stor forskel på spillernes evner. Der blev lavet meget smarte ting, der viste at træningerne har båret frugt, og der blev kæmpet for at styre bolden. Men primært blev der spillet på bedste sportslige vis. Lidt underligt når man bagefter kommer hjem og i tv ser stregspillere, der er nødt til at spille med tandbeskyttere.



Foto: Kaj Bonne.